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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Wife of jailed cowshed operator Danveer Yadav met the SSP.

Budaun News: जेल गए गोशाला संचालक दानवीर यादव की पत्नी एसएसपी से मिली

Thu, 01 Oct 2026 02:03 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:03 AM IST
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Wife of jailed cowshed operator Danveer Yadav met the SSP.
सिलहरी। अलापुर क्षेत्र के गांव संजरपुर निवासी गोशाला संचालक दानवीर यादव की पत्नी लक्ष्मी ने बुधवार को एसएसपी से मुलाकात करते हुए शिकायती पत्र देकर कहा कि उसके पति दानवीर जनकल्याण सेवा समिति के माध्यम से गोशाला चलाते हैं। बीते दिनों अभिगांव में गोवंशों की मृत्यु हुई थी। इसमें सचिव और पीड़ित के पति दानवीर यादव को गोशाला का केयरटेकर बनाकर षड्यंत्र के तहत पुलिस ने जेल भेज दिया है।
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एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में लक्ष्मी ने कहा है कि जिस गोशाला में गोवंश की मौत हुई है, वह बिल्सी मोहल्ला नंबर दो की शारदा जन कल्याण सेवा समिति संचालित करती थी। उसके पति की ओर से ब्लॉक सलारपुर, जगत, उसावां की ग्राम पंचायत रसूलपुर, सिकरोड़ी, रफियाबाद, फरीदपुर चकोलर, टिकाई पुख्ता, टिकरी पुख्ता, खेड़ा जलालपुर पुख्ता, खिरिया मधुकर पुख्ता, रिजौला, खिरिया रैलू की 10 गोशालाओं का संचालन किया जाता था। आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारी उनसे अवैध धन की मांग करते आ रहे थे। पति बात नहीं मानते थे तो झूठे मामले में फंसाने की धमकी दिया देते थे। यह सब उसी का परिणाम है। उधर, एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि मामले की जांच जारी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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