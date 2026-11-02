फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Usawan's team won the kabaddi competition.

Budaun News: कबड्डी प्रतियोगिता में उसावां की टीम जीती

Mon, 02 Nov 2026 12:58 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Usawan's team won the kabaddi competition.
बदायूं के रतेनगला कबड्डी प्रतियोगिता में खेलते ​खिलाड़ी। संवाद
उसावां। ग्राम पंचायत उसावां देहात के गांव रतेनगला में रविवार को कबड्डी प्रतियोगिता हुई, जिसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व विधायक एवं सपा नेता सिनोद शाक्य ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में उसावां, कांठ, गुंदौरा, नौगमा और रतेनगला की ‘ए’ व ‘बी’ टीमों ने हिस्सा लिया। रोमांचक मुकाबलों के बाद उसावां और गुंदौरा की टीमें फाइनल में पहुंचीं, जहां उसावां ने गुंदौरा को हराकर खिताब जीता। विजेता टीम को आयोजक शिवम यादव, प्रतीक यादव, अतुल यादव, अनुराग यादव, अमरपाल यादव व सतेंद्र यादव ने 2100 रुपये और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन

उपविजेता गुंदौरा की टीम को 1100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। रेफरी की भूमिका अनेकपाल यादव ने निभाई। सिनोद शाक्य ने कहा कि खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अमरपाल सिंह यादव, बलिस्टर यादव, सांसद प्रतिनिधि विवेक मोहन पाल आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed