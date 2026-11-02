Budaun News: कबड्डी प्रतियोगिता में उसावां की टीम जीती

विज्ञापन

प्रतियोगिता में उसावां, कांठ, गुंदौरा, नौगमा और रतेनगला की ‘ए’ व ‘बी’ टीमों ने हिस्सा लिया। रोमांचक मुकाबलों के बाद उसावां और गुंदौरा की टीमें फाइनल में पहुंचीं, जहां उसावां ने गुंदौरा को हराकर खिताब जीता। विजेता टीम को आयोजक शिवम यादव, प्रतीक यादव, अतुल यादव, अनुराग यादव, अमरपाल यादव व सतेंद्र यादव ने 2100 रुपये और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया।उपविजेता गुंदौरा की टीम को 1100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। रेफरी की भूमिका अनेकपाल यादव ने निभाई। सिनोद शाक्य ने कहा कि खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अमरपाल सिंह यादव, बलिस्टर यादव, सांसद प्रतिनिधि विवेक मोहन पाल आदि मौजूद रहे। संवाद