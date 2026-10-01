Budaun News: असुरक्षित व्यवहार समझें और करें खुद का बचाव

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किशोर न्याय बोर्ड की नोडल अधिकारी भारती तायल ने छात्राओं को सबसे पहले पॉक्सो अधिनियम के बारे में समझाया। कहा- छात्राओं को गुड और बेड टच के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद खुद ही पता चल जाता है कि सामने वाले की मंशा क्या है। पॉक्सो अधिनियिम के विभिन्न प्रावधानों में सुरक्षा और संरक्षण की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। साइबर माध्यम से कोई भी उन्हें गुमराह या फिर शिकार बनाने की कोशिश करे तो पुलिस से सहयोग लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।कानूनी संरक्षण पर उन्होंने छात्राओं से संवाद भी किया। कहा- सजग रहने से तमाम तरह की दिक्कतों का समाधान हो जाता है। पुलिस की ओर से ट्रोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। उनके बारे में भी जानकारी आवश्यक है। कॉलेज की प्रधानाचार्या वीरू सिंह ने छात्राओं को सामाजिक पाठ पढ़ाया। कहा कि सामाजिक स्तर पर सभी को परस्पर संवाद करते रहना चाहिए। इस मौके पर कॉलेज की शिक्षिकाओं के अलावा दो सौ से अधिक छात्राएं मौजूद रहीं।बसोमा में निकाली गई जागरूकता रैलीउझानी। बसोमा के रजत शिशु विद्या मंदिर के बच्चों ने लोगों को यातायात नियमों के पालन, बाइक सवार को हेलमेट और कार में सीट बेल्ट लगाकर चलने के लिए जागरूकता रैली निकाली। रैली को प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्र और छात्राओं ने रास्ते में बाइक सवारों को रोककर उन्हें यातायात के नियम भी बताए। इस मौके पर शिवकुमार गुप्ता, रजत गुप्ता, राकेश शाक्य, कृष्ण शर्मा, गौरव साहू आदि मौजूद रहे। संवादबिल्सी के एनए इंटर कॉलेज में भी हुआ कार्यक्रमबिल्सी। एनए इंटर कॉलेज में भी जागरूकता कार्यक्रम हुआ। ग्राम न्यायालय बिल्सी के न्यायाधीश अखिलेश पटेल ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के सामान्य प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जागरूकता से अपराध की रोकथाम संभव है। प्रधानाचार्य रामवीर सिंह ने अतिथियों का आभार जताया। संचालन मुन्नालाल शाक्य ने किया। नोडल अधिकारी शिवाधार सिंह ने विचार रखे। ग्राम न्यायालय से हर्षित, मनीषा गुप्ता, हेमेंद्र पाल सिंह, अजय पाल, अक्षय और सपना, रचना देशवाल आदि मौजूद रहे। संवादयुवा अपने अधिकारों को समझें और रहें सतर्क : राजवीरबदायूं। कुंवर रुकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रति विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी (पीए) एक्ट राजवीर सिंह ने विद्यार्थियों को बाल अधिकारों व बच्चों की सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। साथ ही पाॅक्सो अधिनियम- 2012 के प्रावधानों के प्रति संवेदनशील रहने का संदेश दिया। प्रधानाचार्य रजनीश कुमार ने कहा कि युवा अपने अधिकारों को समझें और सतर्क रहें। हर समस्या को अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया। संचालन डाॅ. रामेश्वर दत्त मिश्र ने किया। संवादअसहज स्थिति में बिना डरे अपनी बात बताएं : सिविल जजकुंवरगांव। जवाहरलाल नेहरू जिला पंचायत इंटर कालेज में बुधवार को सिविल जज सदफ इमरान ने छात्र-छात्राओं को पाॅक्सो अधिनियम की जानकारी देकर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।उन्होंने बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। सिविल जज ने कहा कि किसी भी तरह की असहज स्थिति होने पर बच्चों को बिना डरे अपनी बात अभिभावक, शिक्षक या संबंधित अधिकारी तक पहुंचानी चाहिए। छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने की अपील की।उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की परेशानी होने पर उसे छिपाने के बजाय तत्काल भरोसेमंद व्यक्ति को इसकी जानकारी दें। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य डाॅ. ज्ञान सिंह यादव, शिक्षक श्याम लाल साहू, फूल चंद्र रजक, जेपिका राघव, अमृता पटेल, रेणुका सिंह आदि मौजूद रहीं। संवाद