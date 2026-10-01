Budaun News: बातचीत में उलझाकर महिला के कुंडल नोच ले गए दो युवक
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:00 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:00 AM IST
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बदायूं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड के पास खुद को पुलिस कर्मी बताकर दो युवकों ने एक महिला को बातचीत में उलझाया और उसके कान से सोने का कुंडल नोचकर भाग गए। महिला ने शोर मचाकर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों भाग चुके थे। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से उन्हें तलाश रही है।
मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव नवादा सुलरा निवासी परषोत्तमा देवी ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि 28 सितंबर को अपने बेटे सोनू के साथ बदायूं दवा लेने आई थीं। उनका बेटा उन्हें रोडवेज बस स्टैंड पर छोड़कर अपने काम से चला गया। इसके बाद परषोत्तमा दवा लेने अस्पताल की ओर जा रही थीं।
रास्ते में करीब 30-35 साल के दो युवकों ने उन्हें रोक लिया और बातचीत करने लगे। महिला के अनुसार, दोनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया। आरोप है कि बातचीत के दौरान एक युवक ने महिला को अपनी बातों में उलझा लिया और इसी बीच उसके कान से करीब एक तोला वजन का सोने का कुंडल खींच लिया। महिला ने शोर मचाया, लेकिन दोनों युवक कुंडल लेकर मौके से भाग निकले। महिला ने घटना की सूचना रोडवेज पुलिस चौकी पर दी। बाद में बेटे के साथ सिविल लाइंस थाने पहुंचकर तहरीर दी। एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि टीम दोनों आरोपियों की पहचान और घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर उनकी तलाश कर रही है।
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मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव नवादा सुलरा निवासी परषोत्तमा देवी ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि 28 सितंबर को अपने बेटे सोनू के साथ बदायूं दवा लेने आई थीं। उनका बेटा उन्हें रोडवेज बस स्टैंड पर छोड़कर अपने काम से चला गया। इसके बाद परषोत्तमा दवा लेने अस्पताल की ओर जा रही थीं।
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रास्ते में करीब 30-35 साल के दो युवकों ने उन्हें रोक लिया और बातचीत करने लगे। महिला के अनुसार, दोनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया। आरोप है कि बातचीत के दौरान एक युवक ने महिला को अपनी बातों में उलझा लिया और इसी बीच उसके कान से करीब एक तोला वजन का सोने का कुंडल खींच लिया। महिला ने शोर मचाया, लेकिन दोनों युवक कुंडल लेकर मौके से भाग निकले। महिला ने घटना की सूचना रोडवेज पुलिस चौकी पर दी। बाद में बेटे के साथ सिविल लाइंस थाने पहुंचकर तहरीर दी। एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि टीम दोनों आरोपियों की पहचान और घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर उनकी तलाश कर रही है।
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