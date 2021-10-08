Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Truck driver sideswipes car on expressway; young man killed

Budaun News: एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालक ने कार को मारी साइड, युवक की मौत

Wed, 11 Nov 2026 12:12 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Truck driver sideswipes car on expressway; young man killed
बिसौली (बदायूं)। बिसौली कोतवाली क्षेत्र में सोमवार देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर शेखूपुरा के पास 146वें किलोमीटर पर हुए सड़क हादसे में कार सवार सोनू की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब प्रयागराज से हापुड़ लौट रहे जीजा-साले सहित तीन लोगों की कार को ट्रक ने बाईं ओर से ओवरटेक किया। ट्रक की साइड लगने से कार अनियंत्रित होकर दाईं ओर लगे डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कार में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे सोनू शर्मा की मौत हो गई।
विज्ञापन

कोतवाली पुलिस ने बताया कि भाई दूज पर हापुड़ के श्यामगंज निवासी सोनू शर्मा अपने साले रवि दुबे को प्रयागराज से लेकर सेंट्रो कार से सोमवार देर रात करीब 11 बजे घर लौट रहे थे। रवि दुबे मूलरूप से प्रतापगढ़ जिले के अंतू क्षेत्र के जगेशरगंज गांव के रहने वाले हैं और प्रयागराज में काम करते हैं। कार में सोनू का भांजा मनीष शर्मा भी मौजूद था। कार मनीष शर्मा चला रहे थे।
विज्ञापन

गंगा एक्सप्रेसवे पर शेखूपुरा के पास अनियंत्रित गति से दौड़ रहे ट्रक ने बाईं ओर से ओवरटेक करने के दौरान कार को साइड मारकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दाईं ओर लगे डिवाइडर से टकरा गई। उधर, चालक ट्रक भगा ले गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

हादसे में कार की बाईं साइड में बैठे सोनू शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस की मदद से घायल सोनू को वजीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां चिकित्सकों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमॉर्टम कराए शव घर ले गए।

सीओ अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक के परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कराने से मनाकर दिया था। शव घर ले गए। परिजनों ने कार्रवाई कराने से भी मना कर दिया। पुलिस आरोपी ट्रक चालक को तलाश रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed