Budaun News: ड्यूटी के लापता मिले तीन मलेरिया इंस्पेक्टर, सभी का रोका गया वेतन

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जिले के कई गांवों में इन दिनों बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं। प्राइवेट लैब की जांच में कहीं डेंगू तो कहीं मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर लगाकर मरीजों की जांच कराई जा रही है। बीमारी की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग की टीमों को गांवों में पहुंचकर मच्छरों के लार्वा की जांच, एंटी लार्वा का छिड़काव और लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन यह सब काम कागजों में चल रहा है।जब जिले में डेंगू-मलेरिया का मामला ज्यादा बढ़ा और अधिकारियों पर दबाव पड़ा, तब इंस्पेक्टरों की जांच कराई गई। जांच में पता चला कि मलेरिया विभाग के तीनों इंस्पेक्टर लंबे समय से ड्यूटी से लापता हैं, जबकि उन्होंने कागजों में लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव आदि काम दर्शाया हुआ है।अब तीनों अनुपस्थित इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में सीएमओ विकास शर्मा ने बताया कि अनुपस्थित मिलने पर तीनों डॉक्टर का वेतन रोक दिया गया है।