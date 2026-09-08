Budaun News: जमीन बेचने के नाम पर तीन लाख की ठगी, तीन पर रिपोर्ट
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:57 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:57 AM IST
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बदायूं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में जमीन बेचने के नाम पर तीन लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मोहद्दीन नगर निवासी असरार अहमद की शिकायत पर पुलिस ने अहमद अली, संदीप शर्मा और शालिनी उर्फ मंजूलता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामला न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, असरार अहमद को उसके परिचित अहमद अली ने बरेली रोड स्थित खेड़ा नवादा में दो बीघा जमीन दिखाते हुए उसे संदीप शर्मा और शालिनी उर्फ मंजूलता की बताई। जमीन का सौदा 50 लाख रुपये में तय होने की बात कही गई। आरोप है कि 12 जनवरी 2025 को सौदा तय होने के बाद पीड़ित ने एक लाख रुपये नकद बतौर बयाना दे दिया।
इसके बाद 14 और 15 जनवरी को अलग-अलग रकम तथा ऑनलाइन भुगतान के जरिये कुल दो लाख रुपये संदीप और शालिनी के खातों में भेजे गए। रकम देने के बाद पीड़ित ने जब जमीन का बैनामा कराने को कहा तो आरोपी कथित तौर पर टालमटोल करने लगे। शक होने पर जानकारी की गई तो पता चला कि दिखाई गई जमीन आरोपियों की थी ही नहीं।
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पीड़ित ने आरोप लगाया कि तीनों ने साजिश के तहत जमीन को अपना बताकर उससे तीन लाख रुपये की ठगी की। रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित के अनुसार, उसने पहले थाने और फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली। सीओ सिटी एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि जांच के निर्देश दिए गए है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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रिपोर्ट के मुताबिक, असरार अहमद को उसके परिचित अहमद अली ने बरेली रोड स्थित खेड़ा नवादा में दो बीघा जमीन दिखाते हुए उसे संदीप शर्मा और शालिनी उर्फ मंजूलता की बताई। जमीन का सौदा 50 लाख रुपये में तय होने की बात कही गई। आरोप है कि 12 जनवरी 2025 को सौदा तय होने के बाद पीड़ित ने एक लाख रुपये नकद बतौर बयाना दे दिया।
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इसके बाद 14 और 15 जनवरी को अलग-अलग रकम तथा ऑनलाइन भुगतान के जरिये कुल दो लाख रुपये संदीप और शालिनी के खातों में भेजे गए। रकम देने के बाद पीड़ित ने जब जमीन का बैनामा कराने को कहा तो आरोपी कथित तौर पर टालमटोल करने लगे। शक होने पर जानकारी की गई तो पता चला कि दिखाई गई जमीन आरोपियों की थी ही नहीं।
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पीड़ित ने आरोप लगाया कि तीनों ने साजिश के तहत जमीन को अपना बताकर उससे तीन लाख रुपये की ठगी की। रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित के अनुसार, उसने पहले थाने और फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली। सीओ सिटी एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि जांच के निर्देश दिए गए है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।