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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Three-day Veda-Katha and Yajna Festival begins today.

Budaun News: तीन दिवसीय वेदकथा एवं यज्ञ महोत्सव आज से

Fri, 02 Oct 2026 01:40 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:40 AM IST
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Three-day Veda-Katha and Yajna Festival begins today.
अंतरराष्ट्रीय वेद कथाकार आचार्य संजीव रूप। स्त्रोत स्वंय - फोटो : 1
बदायूं। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योग समिति की ओर 2 से 4 अक्टूबर तक ओम स्वरूप लॉन, डीएम रोड पर तीन दिवसीय वेदकथा एवं यज्ञ महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में आचार्य संजीव रूप वेद कथा के माध्यम से वैदिक ज्ञान और जीवनोपयोगी संदेश देंगे।
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आयोजन समिति के अध्यक्ष गिरधारी सिंह ने बताया कि प्रतिदिन सुबह नौ बजे यज्ञ, अपराह्न दो से शाम पांच बजे तक वेद कथा और शाम सात से रात दस बजे तक भजनोपदेश होगा। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आचार्य डॉ. संजय योगी योगाभ्यास एवं योग प्रशिक्षण देंगे।
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मथुरा से प्रोफेसर आचार्या प्रिया आर्य अतिथि विद्वान के रूप में शामिल होंगी। बरेली के संगीताचार्य पंडित मुकेश आर्य भजनों की प्रस्तुति देंगे। उन्होंने नगरवासियों और आसपास क्षेत्र के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम का लाभ लेने की अपील की है। संवाद
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