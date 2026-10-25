Budaun News: घर गेहूं लेने गए थे, शराब की मदहोशी ने उजाड़ दिया परिवार

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उसहैत क्षेत्र के गांव बची झझरऊ में शुक्रवार रात शराब के नशे में पिता नरेश ने बेटे राम अवतार की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। राम अवतार के घर में उसकी मां उर्मिला, पत्नी मंजू और तीन बेटे राहुल, आयुष व अंकित हैं। घर में कमाने वाले दो व्यक्तियों में एक की हत्या हो गई, जबकि दूसरा जेल पहुंच गया। नशे में हुए इस खूनी खेल का सबसे गहरा असर परिवार के उन तीन मासूम बच्चों पर पड़ा है, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। इधर, शनिवार को बड़ा बेटा राहुल (12) पोस्टमॉर्टम हाउस पर चुपचाप अपनी मां के पास बैठा रहा। छोटे दोनों भाई घटना से अंजान होकर वहीं पास में बैठकर मां को रोते हुए देख रहे थे।शराब पीकर कई बार पीट चुका था राम अवतारपुलिस पूछताछ में आरोपी नरेश ने बताया कि शराब पीने को लेकर परिवार में पहले भी विवाद होता रहता था। राम अवतार शराब के नशे में कई बार उसे पीट चुका था। उसकी प्रताड़ना से तंग आकर शुक्रवार को उसने भी गांव जाकर उसके साथ शराब पी। इसी बीच कहासुनी होने लगी। नरेश ने बताया कि खुन्नस में उसने बेटे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बाद में घर में रेत के नीचे कुल्हाड़ी छुपा दी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कुल्हाड़ी बरामद कर ली। पुलिस आरोपी के बयान के आधार पर घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है।पिता और राम अवतार की ससुराल एक ही परिवार मेंपुलिस की जानकारी में सामने आया है कि बेटे का हत्यारोपी नरेश और उसके बेटे राम अवतार की ससुराल उसावां थाना क्षेत्र के गांव गौंतरा में है। हत्यारोपी नरेश की पत्नी उर्मिला ने अपने बेटे राम अवतार की शादी अपनी सगी भतीजी मंजू से कराई थी।