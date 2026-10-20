Budaun News: रावण के वध ने दिया संदेश, जहां धर्म है, वहीं है विजय

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कस्बे के राधाकांत मंदिर रामलीला मैदान में रावण वध और पुतला दहन देखने पहले से ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। अयोध्या के आदर्श रामलीला मंडल के कलाकारों ने राम-रावण युद्ध का सजीव मंचन किया। कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से भगवान श्रीराम और रावण के बीच हुए युद्ध के प्रसंग को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। रावण का पुतला जलने के बाद धरासायी हुआ तो दर्शकों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। इस अवसर पर महंत ऋषिदास, उमेश चंद्र गुप्ता, अशोक शाक्य, महेश चंद्र शाक्य, राजीव मिश्रा, श्याम सुन्दर उपाध्याय, राजेश मिश्रा, अनिल जौहरी, दिनेश कुमार, हेमेंद्र तोमर आदि मौजूद रहे।व्यापारियों ने प्रतिष्ठानों पर की पूजा अर्चनाइस्लामनगर। कस्बे में विजयादशमी त्योहार धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों व घरों पर विजयादशमी पर पूजा अर्चना की और सफल व्यापार की कामना की। कुछ लोगों ने आधे दिन तक नवमी का और बाद में दशमी मनाई। मंदिरों में पूजा अर्चना और कन्या भोज के कार्यक्रम भी हुए। संवादसहसवान में भी धू-धू कर जला दशानन का पुतलाबदायूं। सहसवान में प्रमोद संस्कृत महाविद्यालय के खेल मैदान पर चल रहे श्रीरामलीला महोत्सव में मंगलवार को रावण वध की लीला का मंचन किया गया। क्षेत्रीय विधायक बृजेश यादव ने तीर चला कर रावण का पुतला दहन किया। रावण और मेघनाद वध देखने के लिए नगर व देहात क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर कमेटी अध्यक्ष गौतम असावा, महामंत्री आदर्श सक्सेना, नेम सिंह यादव, नवाब सिंह यादव आदि मौजूद रहे। संवाद