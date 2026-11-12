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Budaun News: स्थगित की गई ताइक्वांडो प्रतियोगिता आज होगी

Thu, 12 Nov 2026 11:54 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:54 PM IST
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The postponed taekwondo competition will take place today.
बदायूं। बृहस्पतिवार को किन्हीं कारणों से ताइक्वांडो प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई थी। अब यह प्रतियोगिता शुक्रवार को होगी।
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जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव अजय पाल सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई टीमों ने रिपोर्टिंग की है। शुक्रवार को सुबह से ही विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले शुरू होंगे। खिलाड़ियों को अपने आवश्यक प्रमाणपत्र और किट के साथ समय पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों का चयन जिला व मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा। सभी टीमों के प्रभारियों से अपील की गई है कि वे शुक्रवार को समय से उपस्थित होकर अपने खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। संवाद
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