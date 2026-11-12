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Budaun News: पुरदलपुर में घर में घुसकर मारपीट, चार पर केस

Thu, 12 Nov 2026 11:59 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:59 PM IST
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Assault after breaking into a house in Purdalpur; case registered against four individuals
बदायूं। थाना इस्लामनगर क्षेत्र के ग्राम पुरदलपुर में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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ग्राम पुरदलपुर निवासी धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को शाम करीब साढ़े 6 बजे गांव के ही सत्यपाल और उसके तीन बेटे तीरथ, नितिन व प्रदीप उनके घर में घुस आए। जब धर्मेंद्र ने उन्हें अपने घर जाने को कहा तो पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लात-घूंसों और लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया।
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शोर सुनकर बचाने आए धर्मेंद्र के पिता चंद्रप्रकाश और पत्नी को भी आरोपियों ने पीटा, जिससे पिता के सिर में गंभीर चोट आई है और पत्नी के पैर में चोट लगी है। आरोपी थाने जाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच कराई जा रही है। संवाद
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