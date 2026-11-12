Budaun News: पुरदलपुर में घर में घुसकर मारपीट, चार पर केस

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ग्राम पुरदलपुर निवासी धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को शाम करीब साढ़े 6 बजे गांव के ही सत्यपाल और उसके तीन बेटे तीरथ, नितिन व प्रदीप उनके घर में घुस आए। जब धर्मेंद्र ने उन्हें अपने घर जाने को कहा तो पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लात-घूंसों और लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया।शोर सुनकर बचाने आए धर्मेंद्र के पिता चंद्रप्रकाश और पत्नी को भी आरोपियों ने पीटा, जिससे पिता के सिर में गंभीर चोट आई है और पत्नी के पैर में चोट लगी है। आरोपी थाने जाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच कराई जा रही है। संवाद