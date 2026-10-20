Budaun News: विजयादशमी पर नाधा में निकाली गई झांकियां

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कार्यक्रम के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कस्बा पुलिस और थाना जरीफनगर पुलिस मुस्तैद रही। इस मौके पर भूपेंद्र गुप्ता, शिवम गुप्ता, रिंकू गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद

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बदायूं। विजयादशमी के उपलक्ष्य में कस्बा नाधा में विभिन्न धार्मिक झांकियां निकाली गईं। इसमें काली अखाड़ा, राधा-कृष्ण, शिव-पार्वती और अघोरी तांडव नृत्य की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं।