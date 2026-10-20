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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Tableaux taken out in Nadha on Vijayadashami

Budaun News: विजयादशमी पर नाधा में निकाली गई झांकियां

Tue, 20 Oct 2026 11:58 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:58 PM IST
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Tableaux taken out in Nadha on Vijayadashami
नाधा में निकाली गई शोभायात्रा। स्रोत नागरिक
बदायूं। विजयादशमी के उपलक्ष्य में कस्बा नाधा में विभिन्न धार्मिक झांकियां निकाली गईं। इसमें काली अखाड़ा, राधा-कृष्ण, शिव-पार्वती और अघोरी तांडव नृत्य की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं।
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कार्यक्रम के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कस्बा पुलिस और थाना जरीफनगर पुलिस मुस्तैद रही। इस मौके पर भूपेंद्र गुप्ता, शिवम गुप्ता, रिंकू गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
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