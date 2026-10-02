Budaun News: निलंबित तीनों पुलिसकर्मियों के दर्ज किए गए बयान
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:58 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:58 AM IST
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बदायूं। पुलिस लाइन में तैनात महिला सिपाही आरती की गणना मेजर, गणना मुंशी से सांठगांठ होने के चलते नौ महीने तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहने के मामले में विभागीय जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है।
प्रकरण में निलंबित महिला सिपाही आरती के साथ निलंबित गणना मेजर विजय तोमर और गणना मुंशी अनुज, राजेश के बयान एसपी ग्रामीण ने दर्ज किए हैं। बयान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जांच रिपोर्ट तैयार कर एसएसपी को सौंपी जाएगी। इसके बाद विभागीय कार्रवाई होगी।
महिला सिपाही आरती के करीब नौ माह तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहने की शिकायत एक्स पर होने के बाद एसएसपी अंकिता शर्मा ने उसे निलंबित कर दिया था। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस लाइन में तैनात गणना मेजर विजय तोमर, गणना मुंशी अनुज और राजेश की भूमिका भी सामने आई थी। इन पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से महिला सिपाही की लंबे समय तक गैरहाजिरी के बावजूद ड्यूटी संबंधी कार्रवाई नहीं की गई थी।
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इसके बाद तीनों को भी निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान संबंधित अभिलेखों और ड्यूटी से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल के साथ निलंबित महिला सिपाही आरती समेत तीनों निलंबित पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं।
विभागीय जांच में यदि किसी अन्य पुलिसकर्मी या अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसे भी जांच रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।
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प्रकरण में निलंबित महिला सिपाही आरती के साथ निलंबित गणना मेजर विजय तोमर और गणना मुंशी अनुज, राजेश के बयान एसपी ग्रामीण ने दर्ज किए हैं। बयान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जांच रिपोर्ट तैयार कर एसएसपी को सौंपी जाएगी। इसके बाद विभागीय कार्रवाई होगी।
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महिला सिपाही आरती के करीब नौ माह तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहने की शिकायत एक्स पर होने के बाद एसएसपी अंकिता शर्मा ने उसे निलंबित कर दिया था। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस लाइन में तैनात गणना मेजर विजय तोमर, गणना मुंशी अनुज और राजेश की भूमिका भी सामने आई थी। इन पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से महिला सिपाही की लंबे समय तक गैरहाजिरी के बावजूद ड्यूटी संबंधी कार्रवाई नहीं की गई थी।
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इसके बाद तीनों को भी निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान संबंधित अभिलेखों और ड्यूटी से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल के साथ निलंबित महिला सिपाही आरती समेत तीनों निलंबित पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं।
विभागीय जांच में यदि किसी अन्य पुलिसकर्मी या अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसे भी जांच रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।