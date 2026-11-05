Budaun News: दातागंज में राम श्रीदेवी गैस इंडेन एजेंसी पर सिलिंडरों में पकड़ी गई घटतौली

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विधिक माप विज्ञान के बिसौली व दातागंज के निरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि तीन माह में कंपाउंडिंग नहीं कराने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम में वाद दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से क्षेत्रों में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है।प्रतिष्ठानों में एलपीजी, आटा, मैदा, सूजी पैकेट, वनस्पति तेल, घी, पेंट, मिठाइयों के अलावा गिफ्ट पैकेट, सराफा की जांच की गई। निरीक्षक ने बताया कि दातागंज तहसील क्षेत्र के राम श्रीदेवी गैस इंडेन एजेंसी पर घरेलू सिलिंडरों में घटतौली पाई गई। कई सिलिंडरों को चेक करने के बाद दो से ढाई किलो गैस की हेराफेरी सामने आई।घटतौली मिलने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा में कार्रवाई की गई। बिसौली तहसील क्षेत्र के वजीरगंज में राहुल सराफ, अमरीश सराफ, आभाष ज्वैलर्स मेन बाजार वजीरगंज के प्रतिष्ठानों पर अनियमितताएं मिलीं। सराफा की दुकानों में बिना सत्यापन कराए कांटे से वजन तौल कर सोना-चांदी की बेचे जाने की बात सामने आई। इनके साथ मुकेश पाल मिठाई विक्रेता, निहार स्वीट्स सैदपुर और बालाजी स्वीट्स बदायूं रोड वजीरगंज की दुकानों में मिठाई में घटतौली करने का खेल पकड़ा गया।जहां-जहां गड़बड़ियां मिली हैं उन सभी दुकानदारों के खिलाफ विधिक माप विज्ञान अधिनियम में कार्रवाई की गई है। मिठाई विक्रेताओं को चेतावनी दी गई कि मिठाई तौल के साथ डिब्बे का वजन शामिल न करें। - ओम प्रकाश, निरीक्षक बिसौली व दातागंज क्षेत्र, विधिक माप विज्ञान