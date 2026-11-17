Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:38 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:38 AM IST
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रोजगार मेला : सहसवान के प्रमोद इंटर कॉलेज में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
डाक अदालत : प्रधान डाकघर में डाक अदालत पूर्वाह्न 11 बजे से लगेगी।
बैठक : ककोड़ा में मेला की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक दोपहर 12 बजे से।
गोपूजन : दातागंज रोड स्थित ब्रह्मदत्त गोशाला में गोपूजन अपराह्न एक बजे से।
श्रीराम लीला : दबतोरी क्षेत्र के ग्राम मुसिया नगला में राम वनगमन की लीला का मंचन रात 10 बजे से।
- अलापुर में केवट संवाद की लीला का मंचन शाम 5 बजे से।
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डाक अदालत : प्रधान डाकघर में डाक अदालत पूर्वाह्न 11 बजे से लगेगी।
बैठक : ककोड़ा में मेला की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक दोपहर 12 बजे से।
गोपूजन : दातागंज रोड स्थित ब्रह्मदत्त गोशाला में गोपूजन अपराह्न एक बजे से।
श्रीराम लीला : दबतोरी क्षेत्र के ग्राम मुसिया नगला में राम वनगमन की लीला का मंचन रात 10 बजे से।
- अलापुर में केवट संवाद की लीला का मंचन शाम 5 बजे से।