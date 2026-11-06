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Budaun News: समिति कार्यालय में सचिव और कर्मियों को पीटा, छह पर केस

Fri, 06 Nov 2026 10:57 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:57 PM IST
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Secretary and staff beaten at committee office; case registered against six individuals
बदायूं। सहसवान क्षेत्र के खंदक गांव में खाद वितरण के दौरान विवाद हो गया। खाद जल्दी देने का दबाव बना रहे लोगों ने सहकारिता समिति के कार्यालय में घुसकर सचिव और कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। मामले में सचिव भगवान सिंह की तहरीर पर छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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सहकारिता समिति के सचिव भगवान सिंह के मुताबिक, दो नवंबर को वह स्टाफ के साथ किसानों को खाद वितरित कर रहे थे। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे हरीशचंद्र, प्रमोद, आराम सिंह, भूपाल, विजेंद्र और गजेंद्र वहां पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने पहले खाद देने का दबाव बनाया। इसके बाद जबरन कार्यालय में घुसकर सचिव और कर्मचारियों के साथ मारपीट की।
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इस दौरान कार्यालय में रखे सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए गए। सचिव और कर्मचारियों ने विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सचिव की तहरीर पर केस दर्ज होने के बाद विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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