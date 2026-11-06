Budaun News: समिति कार्यालय में सचिव और कर्मियों को पीटा, छह पर केस

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सहकारिता समिति के सचिव भगवान सिंह के मुताबिक, दो नवंबर को वह स्टाफ के साथ किसानों को खाद वितरित कर रहे थे। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे हरीशचंद्र, प्रमोद, आराम सिंह, भूपाल, विजेंद्र और गजेंद्र वहां पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने पहले खाद देने का दबाव बनाया। इसके बाद जबरन कार्यालय में घुसकर सचिव और कर्मचारियों के साथ मारपीट की।इस दौरान कार्यालय में रखे सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए गए। सचिव और कर्मचारियों ने विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सचिव की तहरीर पर केस दर्ज होने के बाद विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।