Budaun News: मिश्रीपुर मुकईया पुल से खाई में गिरा टेंपो, चालक गंभीर

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बिल्सी क्षेत्र के गांव पिंडोल निवासी प्रमोद कुमार पुत्र वीरेंद्र टेंपो में सवारियां बैठाकर बिल्सी से मुजरिया जा रहे थे। इसी दौरान मिश्रीपुर मुकईया गांव के पास स्थित टेंपो अनियंत्रित होकर पुल से नीचे करीब 30 फुट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में टेंपो के परखच्चे उड़ गए।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टेंपो में चालक सहित तीन लोग सवार थे। अन्य सवारियां निजी चिकित्सक के यहां उपचार के लिए चली गईं, जबकि चालक प्रमोद की हालत गंभीर देखते हुए सीएचसी बिल्सी के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।सीओ आलोक सिद्धू ने पुलिस और लोगों की मदद से खाई में गिरे क्षतिग्रस्त टेंपो को बाहर निकलवाया। साथ ही घायल चालक को इलाज के लिए सीएचसी भेजा। मुजरिया थाना पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।