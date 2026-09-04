Budaun News: मंडलीय हॉकी टीम के ट्रायल में सौरभ का चयन, शिवम स्टैंड बाय में
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:54 AM IST
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बदायूं। स्पोर्ट्स स्टेडियम बरेली में मंडलीय हॉकी टीम के चयन के लिए बृहस्पतिवार को ट्रायल हुए। चयन ट्रायल में करीब 50 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच बदायूं के खिलाड़ी सौरभ का मंडलीय टीम में चयन हुआ है, जबकि शिवम को स्टैंड बाय में रखा गया है।
बदायूं से चयन होने पर जनपद में चयनित मंडलीय टीम अयोध्या में 6 सितंबर से 11 सितंबर तक होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। जिले के सौरभ और शिवम के चयन के बाद हॉकी प्रेमियों में खुशी की लहर है। सौरभ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं।
चयन ट्रायल के दौरान उन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर चयन समिति ने उन्हें टीम में शामिल किया। सौरभ के चयन पर जिला क्रीड़ा अधिकारी अमित रिछारिया, उप क्रीड़ा अधिकारी नाजिया बेगम और हॉकी कोच सैयद आबिद अली सहित सभी कोचों और खिलाड़ियों ने बधाई दी। संवाद
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बदायूं से चयन होने पर जनपद में चयनित मंडलीय टीम अयोध्या में 6 सितंबर से 11 सितंबर तक होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। जिले के सौरभ और शिवम के चयन के बाद हॉकी प्रेमियों में खुशी की लहर है। सौरभ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं।
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चयन ट्रायल के दौरान उन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर चयन समिति ने उन्हें टीम में शामिल किया। सौरभ के चयन पर जिला क्रीड़ा अधिकारी अमित रिछारिया, उप क्रीड़ा अधिकारी नाजिया बेगम और हॉकी कोच सैयद आबिद अली सहित सभी कोचों और खिलाड़ियों ने बधाई दी। संवाद
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