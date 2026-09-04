Budaun News: मंडलीय हॉकी टीम के ट्रायल में सौरभ का चयन, शिवम स्टैंड बाय में

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बदायूं से चयन होने पर जनपद में चयनित मंडलीय टीम अयोध्या में 6 सितंबर से 11 सितंबर तक होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। जिले के सौरभ और शिवम के चयन के बाद हॉकी प्रेमियों में खुशी की लहर है। सौरभ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं।चयन ट्रायल के दौरान उन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर चयन समिति ने उन्हें टीम में शामिल किया। सौरभ के चयन पर जिला क्रीड़ा अधिकारी अमित रिछारिया, उप क्रीड़ा अधिकारी नाजिया बेगम और हॉकी कोच सैयद आबिद अली सहित सभी कोचों और खिलाड़ियों ने बधाई दी। संवाद