Budaun News: रामलीला कमेटी के सत्यप्रकाश अध्यक्ष, प्रदीप गुप्ता बने प्रबंधक

इसके बाद मेला संस्थापक मनोहर लाल शर्मा ने नई कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा। सर्वसम्मति से पुरानी कमेटी को ही रामलीला संचालन की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें सत्यप्रकाश तिवारी को अध्यक्ष, डॉ. प्रदीप गुप्ता को प्रबंधक, राजेश गुप्ता कोषाध्यक्ष, वीरेंद्र गुप्ता महामंत्री, जगदीश सक्सेना संरक्षक, अजय सक्सेना संचालक, मुनेंद्र शर्मा उपाध्यक्ष, मनीष तिवारी प्रबंधक, शैलेश शर्मा उप कोषाध्यक्ष, अनुराग भूषण गुप्ता सचिव, जसवंत सिंह चौधरी उप सचिव और वीरेंद्र प्रजापति को उप मंत्री मनोनीत किया गया। इस मौके पर अशोक शर्मा, इंग्लिश शर्मा, नरेश तिवारी, अरुण शर्मा, नीरज शर्मा, पूर्व प्रधान अर्पित सक्सेना आदि मौजूद रहे। संवाद