Budaun News: श्री गणेश चतुर्थी पर 14 को होंगे धार्मिक आयोजन

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बिल्सी। श्री गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर 14 सितंबर को नगर के मोहल्ला संख्या पांच स्थित श्री शिव शक्ति भवन मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के तहत सुबह सात बजे हवन का आयोजन होगा। दोपहर 12 बजे से श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारा शुरू होगा। शाम छह बजे मंदिर परिसर में कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। आयोजक पंकज कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य श्रद्धालुओं को भगवान श्री गणेश की भक्ति और आराधना से जोड़ना है। संवाद