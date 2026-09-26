बदायूं: बारिश से शहर की सड़कों से लेकर गलियों तक जलभराव, डीएम रोड पर पेड़ गिरे, रास्ता बंद

बदायूं जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। शनिवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। जिले में अब तक 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश से शहर की प्रमुख सड़कों से लेकर गलियों तक जलभराव की स्थिति बन गई है। कई जगह नालियां ओवरफ्लो होने से बारिश के पानी की निकासी प्रभावित हो गई है।

विज्ञापन









बारिश के बीच डीएम रोड पर यूकेलिप्टस का एक पेड़ गिर गया। प्रशासन की ओर से इसको कटवाकर हटवाया गया, ताकि रोड खुल सके। करीब आधे घंटे बाद एक के बाद एक करके तीन और पेड़ गिर गए। पेड़ों के गिरने से कचहरी से डीएम रोड का आवागमन बंद हो गया। वहीं बिजली के तार और लाइनें प्रभावित होने से इलाके की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। विज्ञापन



पेड़ गिरने के दौरान सड़क किनारे खड़ी कई कारें भी चपेट में आ गईं। डीएम रोड पर पेड़ों के गिरने से कुछ समय के लिए अफरातफरी की स्थिति बन गई। लगातार बारिश के कारण पेड़ों के आसपास की मिट्टी गीली होने से उनके गिरने का खतरा बढ़ गया है। मार्ग बंद होने से कचहरी और डीएम कार्यालय की ओर आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बीच डीएम रोड पर यूकेलिप्टस का एक पेड़ गिर गया। प्रशासन की ओर से इसको कटवाकर हटवाया गया, ताकि रोड खुल सके। करीब आधे घंटे बाद एक के बाद एक करके तीन और पेड़ गिर गए। पेड़ों के गिरने से कचहरी से डीएम रोड का आवागमन बंद हो गया। वहीं बिजली के तार और लाइनें प्रभावित होने से इलाके की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई।पेड़ गिरने के दौरान सड़क किनारे खड़ी कई कारें भी चपेट में आ गईं। डीएम रोड पर पेड़ों के गिरने से कुछ समय के लिए अफरातफरी की स्थिति बन गई। लगातार बारिश के कारण पेड़ों के आसपास की मिट्टी गीली होने से उनके गिरने का खतरा बढ़ गया है। मार्ग बंद होने से कचहरी और डीएम कार्यालय की ओर आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

विज्ञापन