Budaun News: एक घंटे तड़पती रही गर्भवती, स्टाफ नर्स नहीं आई तो किया रेफर

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बितरोई निवासी दुर्वेश की पत्नी रेशमवती अपराह्न करीब डेढ़ बजे कछला के नवीन स्वास्थ्य केंद्र प्रसव कराने पहुंची थीं। उनके साथ आशा नन्ही देवी भी आई थीं। अस्पताल पहुंचने के बाद आशा ने स्टाफ नर्स को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। काफी देर तक स्टाफ नर्स के नहीं पहुंचने पर प्रभारी निरीक्षक महेश प्रताप सिंह ने गर्भवती महिला के पति दुर्वेश से जानकारी ली।दुर्वेश ने बताया कि वह करीब एक घंटे से अस्पताल में बैठे हैं, लेकिन स्टाफ नर्स नहीं आई हैं। इसके बाद प्रभारी चिकित्साधिकारी ने महिला की हालत देखी। स्थिति गंभीर होने पर बिना देरी किए उझानी के लिए रेफर लेटर जारी कर दिया गया।तीन नर्सों की तैनाती, फिर भी मरीज परेशानकछला नवीन स्वास्थ्य केंद्र में तीन स्टाफ नर्सों की तैनाती है। बावजूद इसके मरीजों को प्रसव जैसी जरूरी सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। स्टाफ नर्सों के ड्यूटी से गायब रहने की शिकायतें पहले भी उठती रही हैं, सीएमओ कार्यालय तक शिकायतें भेजे जाने की बात सामने आई है। इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं होने से बुधवार को एक गर्भवती महिला को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।स्टाफ नर्सों के आए दिन स्वास्थ्य केंद्र से गायब रहने की शिकायतें मिलती रहती हैं। बुधवार को भी स्टाफ नर्स के मौजूद न होने की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। पूर्व में भी स्टाफ नर्सों के खिलाफ शिकायतें अधिकारियों को भेजी जा चुकी हैं। - महेश प्रताप सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, नवीन स्वास्थ्य केंद्र, कछला