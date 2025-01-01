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Budaun News: गंगा एक्सप्रेस-वे पर ट्रक की टक्कर से पिकअप चालक की हालत गंभीर

Thu, 24 Sep 2026 12:46 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:46 AM IST
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Pickup driver in critical condition after truck collision on Ganga Expressway
दुर्घटना में घायल महेश।
वजीरगंज। गंगा एक्सप्रेस-वे पर बुधवार दोपहर ट्रक और पिकअप वाहन में टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से सीएचसी वजीरगंज में भर्ती कराया है।
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जिला संभल के थाना चंदौसी के गांव बर्रई निवासी महेश (26) पिकअप वाहन से जलालाबाद से चंदौसी लौट रहे थे। शाम करीब 3:06 बजे रैंप नंबर 173 पर रास्ता भूलने के कारण वह पिकअप को पीछे की ओर मोड़ रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई। चालक महेश गंभीर रूप से घायल हो गया।
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बताते हैं कि घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भाग निकला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को रैंप नंबर 46 पर गांव करनपुर के पास पकड़ लिया।
सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने घायल चालक की सहायता की और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। टक्कर मारने वाले आरोपी ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

दुर्घटना में घायल महेश।

दुर्घटना में घायल महेश।

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