Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   On Dhanteras, DM-SSP patrolled the markets at night.

Budaun News: धनतेरस पर डीएम-एसएसपी ने रात में बाजारों में की गश्त

Fri, 06 Nov 2026 10:58 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:58 PM IST
विज्ञापन
On Dhanteras, DM-SSP patrolled the markets at night.
बदायूं में त्योहारों के मद्देनजर शहर की प्रमुख बाजारों में धनतेरस के पर्व पर डीएम अवनीश राय और 
बदायूं। धनतेरस के मौके पर शुक्रवार रात डीएम अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख बाजारों में पैदल गश्त की। अधिकारियों ने बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम और एसएसपी ने भ्रमण कर व्यापारियों और आम लोगों से बातचीत की।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि त्योहारों पर बाजारों में पैदल गश्त कर आमजन को सुरक्षा का संदेश देने का प्रयास किया। बाजारों में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को प्रमुख चौराहों और बाजारों में लगातार निगरानी रखने को कहा गया। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था होने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने लोगों से त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed