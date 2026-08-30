Budaun News: तीन दिनों में करीब 60 हजार महिला और सहयात्रियों ने किया निशुल्क सफर

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परिवहन विभाग के अनुसार रक्षाबंधन से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक यह योजना लागू रही। बहनों ने अपने भाइयों के घर जाकर रक्षा बंधन मनाया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बसों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। डिपो से हर 10 से 15 मिनट पर बसों का संचालन किया। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना से डिपो को करीब 70 लाख रुपये का राजस्व अधिक प्राप्त हुआ, क्योंकि निशुल्क यात्रा के बाद सरकार की ओर से इसका भुगतान परिवहन निगम को किया जाता है। सामान्य दिनों की अपेक्षा यात्रियों की संख्या में तीन गुना इजाफा हुआ।बदायूं डिपो के एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि जिले में बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, कासगंज, बरेली फर्रुखाबाद, दिल्ली रूट पर सबसे अधिक भीड़ रही। महिलाओं के साथ-साथ उनके बच्चों और परिजनों ने भी इस सुविधा का लाभ लिया। कई महिलाएं जो किराये के कारण नहीं जा पाती थीं, उन्होंने भी इस बार अपने मायके जाकर त्योहार मनाया। यात्रियों का कहना है कि सरकार की यह पहल सराहनीय है।