Budaun News: दुष्कर्म के आरोप में मुजफ्फरनगर का युवक दबोचा, तीन आरोपियों को राहत

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मामला कस्बे का है। 10 जुलाई को किशोरी के लापता होने के बाद पिता ने कुनबे की एक महिला, उसके पति समेत दातागंज क्षेत्र के युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस ने किशोरी का बयान कराया तो नामजदों के विपरीत मुजफ्फरनगर जिले में ककरौली थाना क्षेत्र के गांव तेवड़ा निवासी नीरज पुत्र शेर सिंह का नाम सामने आया।आरोप है कि नीरज ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल भी कराया था। इसके बाद पुलिस ने नीरज को बृहस्पतिवार सुबह में गिरफ्तार कर लिया।प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने नीरज से पूछताछ भी की। गुमशुदगी के दौरान वह किशोरी के साथ कब और कहां रहा, यह भी उसने पुलिस को बता दिया। पीड़िता नाबालिग है, इसलिए आरोपी पर पॉक्सों में भी कार्रवाई की गई। मेडिकल कराने के बाद दोपहर में उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। किशोरी के बयान के आधार पर महिला समेत तीनों नामजदों को राहत मिल गई है।सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि किशोरी के बयान और नीरज की गिरफ्तारी के बाद विवेचना कराई जा रही है। बयानों के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई होगी।