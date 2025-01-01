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Budaun News: पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत, चार घायल

Wed, 11 Nov 2026 12:12 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:12 AM IST
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Motorcyclist killed after being struck by a pickup truck; four others injured
मृतक धर्मेंद्र का फाइल फोटो। स्त्रोत परिजन
बिल्सी। कोतवाली क्षेत्र के गांव दिधौनी-जरसैनी मार्ग पर मंगलवार को पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पलटने से पिकअप में सवार चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भिजवाया।
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मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर निवासी धर्मेंद्र उर्फ भूरा पुत्र योगेंद्र सिंह अपनी ननिहाल गांव जरसैनी आए हुए थे। मंगलवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे वह अपनी बाइक से बिल्सी में कुछ सामान खरीदने आ रहे थे। जैसे ही वह गांव से बाहर निकले, तभी सामने से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
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हादसे में धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पिकअप सवार लोग उत्तराखंड के नानकमत्ता में दर्शन करने के बाद क्षेत्र के गांव ढडूमर जा रहे थे। हादसे में पिकअप में सवार गांव ढडूमर निवासी शकुंतला देवी, शीला देवी, पप्पू और मुकेश कुमार समेत चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार बिल्सी के एक निजी चिकित्सक के यहां चल रहा है।
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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि बिल्सी कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पिकअप वाहन को कब्जे में ले लिया है। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

मृतक धर्मेंद्र का फाइल फोटो। स्त्रोत परिजन

मृतक धर्मेंद्र का फाइल फोटो। स्त्रोत परिजन

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