Budaun News: पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत, चार घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर निवासी धर्मेंद्र उर्फ भूरा पुत्र योगेंद्र सिंह अपनी ननिहाल गांव जरसैनी आए हुए थे। मंगलवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे वह अपनी बाइक से बिल्सी में कुछ सामान खरीदने आ रहे थे। जैसे ही वह गांव से बाहर निकले, तभी सामने से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।हादसे में धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पिकअप सवार लोग उत्तराखंड के नानकमत्ता में दर्शन करने के बाद क्षेत्र के गांव ढडूमर जा रहे थे। हादसे में पिकअप में सवार गांव ढडूमर निवासी शकुंतला देवी, शीला देवी, पप्पू और मुकेश कुमार समेत चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार बिल्सी के एक निजी चिकित्सक के यहां चल रहा है।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि बिल्सी कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पिकअप वाहन को कब्जे में ले लिया है। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।