Budaun News: मीटर चेकिंग में पकड़ी गई 66 हजार यूनिट कम रीडिंग, जांच शुरू

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एसडीओ प्रशांत वार्ष्णेय ने बताया कि टीम ने सात मीटरों में यूनिट स्टोरेज पाई। यूनिट स्टोरेज से जुड़े कनेक्शनधारकों के बिल भी बनते रहे, लेकिन रीडरों ने वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल नहीं बनाए। इसमें मीटर रीडरों की उपभोक्ताओं से सांठगांठ का भी शक बना हुआ है। मीटर रीडरों की जांच शुरू कर दी गई है।जेई अविनाश कुमार के नेतृत्व में विद्युत निगम की टीम ने साहूकारा मोहल्ले में बिजली चोरी के दो मामले भी पकड़े। एक में एलटी लाइन में कटिया डाल बिजली का प्रयोग घर में मिला तो दूसरे ने मीटर के पास से इनमिंग केबल को काटकर उससे नई लाइन जोड़ने का मामला पकड़ा। आरोपी दोनों गृहस्वामियों के खिलाफ बदायूं स्थित विद्युत चोरी निरोधक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।