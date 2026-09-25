Budaun News: जिले के स्कूलों में मनाया गया मीना का जन्मदिन

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वजीरगंज। पीएमश्री कंपोजिट स्कूल में विद्यालय के बालक-बालिकाओं ने काल्पनिक पात्र मीना के जन्मदिन पर केक काटकर खुशी जताई। बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और मीना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा, आत्मविश्वास, समानता और अधिकारों से जुड़े संदेशों को समझा। इस मौके पर अनामिका वर्मा, शरद वार्ष्णेय, दिव्या, अरविंद, रीना, प्रवेश आदि शिक्षक मौजूद रहे। बिसौली। कंपोजिट विद्यालय हर्रायपुर में भी मीना का जन्मदिन मनाया गया। इनर व्हील क्लब की सचिव डॉ. सुविधा माहेश्वरी ने मीना का भूमिका निभा रही छात्रा प्रियांशी के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। डॉ. माहेश्वरी ने विद्यालय का भ्रमण कर मीना मंच की गतिविधियों की सराहना की। प्रधानाध्यापक कुंवर सेन, सहायक अध्यापक एवं मीना मंच की समन्वयक चित्र उमेश चंद्र, हिमानी वार्ष्णेय, हेमलता तथा अभिभावक मीना, धर्मवती, ममता, पूनम और सावित्री आदि छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।दहगवां। उच्च प्राथमिक विद्यालय अफजलपुर बुधैती में प्रधानाध्यापक राजीव भटनागर ने मीना के जीवन, शिक्षा के महत्व और मीना मंच के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। बच्चों को केक व टॉफियां वितरित की गईं। कार्यक्रम में सुमन, पूजा, मंजूषा, स्वाति, अमन, भूपेंद्र आदि मौजूद रहे।बिल्सी। उच्च प्राथमिक विद्यालय रिसौली में प्रधानाध्यापिका किरन सिंह सिसौदिया ने सभी बच्चों को आकर्षक ताज पहनाए। केक कटते ही बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सितंबर में जन्म लेने वाले विद्यालय के सभी बच्चों को विशेष शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर किरन, रामौतार, विवेक, सुनील, मृदुला, सर्वेश सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। संवाद