Budaun News: बाजार में बढ़ी रौनक, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों पर मिल रहे बंपर ऑफर

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शहर के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम संचालक पवन ने बताया कि धनतेरस को लेकर ग्राहकों के लिए कई तरह के विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं। इस बार कंपनियों ने ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ देने की पूरी तैयारी की है। अलग-अलग कंपनियों की एलईडी टीवी की खरीद पर एक से दो साल की अतिरिक्त वारंटी दी जा रही है, जो ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है।इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटमों पर जीरो डाउन पेमेंट और ब्याज मुक्त ईएमआई की स्कीम शुरू कर दी गई है। इससे मध्यम वर्गीय परिवार भी आसानी से महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद पा रहे हैं। शोरूम पर फ्रीज और वाशिंग मशीन मात्र 275 और 333 रुपये के न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध कराई जा रही है।यह ऑफर खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए है जो एक साथ पूरी रकम नहीं दे पाते। उन्होंने बताया कि क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से भुगतान करने पर 2000 रुपये से लेकर 26,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर भी चल रहा है। अलग-अलग कंपनियों और बैंकों के कार्ड पर अलग-अलग कैशबैक दिया जा रहा है।शोरूम संचालक विकास रस्तोगी ने बताया कि उन्होंने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आइटमों के रेट में भी कटौती कर दी है। ताकि बाजार में ग्राहक ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सकें। बताया कि कुछ कंपनियों की ओर से इलेक्ट्रिक आइटमों की खरीद पर इलेक्ट्रिक आयरन, एक लाख के पैकेज पर ट्रॉली बैग आदि उपहार के रूप में दिए जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि उनके पास कई तरह के साइज में मंदिर भी मौजूद हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार ग्राहकों का रुझान अधिक है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने के लिए लोग पहले से ही बुकिंग करा रहे हैं।