बदायूं में हादसा: पत्नी का उपचार कराने आए युवक की मौत, जिला अस्पताल के बाहर रोडवेज बस ने कुचला

बदायूं में जिला अस्पताल के बाहर कचहरी मार्ग पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वह अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने अस्पताल आए हुए थे। वह दुकान से कोई सामान लेने जा रहे थे। इसी दौरान रोडवेज बस ने टक्कर मार दी।

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कोतवाली पुलिस के अनुसार, शेखूपुर निवासी मूलचंद्र (उम्र 40 वर्ष) अपनी पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उनकी देखभाल कर रहे थे। बृहस्पतिवार सुबह वह अस्पताल परिसर से बाहर सड़क पार कर दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहे थे, तभी रोडवेज बस की चपेट में आ गए।

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पुलिस ने बस को कब्जे में लिया

टक्कर इतनी भीषण थी कि गंभीर चोटें आने के कारण मूलचंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में ले लिया।

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