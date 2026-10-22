फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   man killed after being run over by a state transport bus outside the district hospital Budaun

बदायूं में हादसा: पत्नी का उपचार कराने आए युवक की मौत, जिला अस्पताल के बाहर रोडवेज बस ने कुचला

Thu, 22 Oct 2026 12:17 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 22 Oct 2026 12:17 PM IST
सार

बदायूं में जिला अस्पताल के बाहर बृहस्पतिवार सुबह रोडवेज बस ने 40 वर्षीय मूलचंद्र को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शेखूपुर निवासी मूलचंद्र अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने अस्पताल आए थे। 

विज्ञापन
man killed after being run over by a state transport bus outside the district hospital Budaun
पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में लिया। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बदायूं में जिला अस्पताल के बाहर कचहरी मार्ग पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वह अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने अस्पताल आए हुए थे। वह दुकान से कोई सामान लेने जा रहे थे। इसी दौरान रोडवेज बस ने टक्कर मार दी।  

विज्ञापन


Trending Videos

कोतवाली पुलिस के अनुसार, शेखूपुर निवासी मूलचंद्र (उम्र 40 वर्ष) अपनी पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उनकी देखभाल कर रहे थे। बृहस्पतिवार सुबह वह अस्पताल परिसर से बाहर सड़क पार कर दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहे थे, तभी रोडवेज बस की चपेट में आ गए। 
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने बस को कब्जे में लिया 
टक्कर इतनी भीषण थी कि गंभीर चोटें आने के कारण मूलचंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में ले लिया। 
विज्ञापन

पति की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में भर्ती पत्नी बदहवास हो गई। सूचना मिलते ही मृतक के रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि आरोपी बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed