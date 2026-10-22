बदायूं में हादसा: पत्नी का उपचार कराने आए युवक की मौत, जिला अस्पताल के बाहर रोडवेज बस ने कुचला
बदायूं में जिला अस्पताल के बाहर बृहस्पतिवार सुबह रोडवेज बस ने 40 वर्षीय मूलचंद्र को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शेखूपुर निवासी मूलचंद्र अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने अस्पताल आए थे।
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बदायूं में जिला अस्पताल के बाहर कचहरी मार्ग पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वह अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने अस्पताल आए हुए थे। वह दुकान से कोई सामान लेने जा रहे थे। इसी दौरान रोडवेज बस ने टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि गंभीर चोटें आने के कारण मूलचंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में ले लिया।
पति की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में भर्ती पत्नी बदहवास हो गई। सूचना मिलते ही मृतक के रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि आरोपी बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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