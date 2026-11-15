Budaun News: बाल मेलों में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, चाट-पकौड़ी का चखा स्वाद

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बाल मेले का उद्घाटन नगर प्रचारक तुलसी दास जी राज ने किया। बच्चों ने चाट, पकौड़ी, पानी-पूरी, भेलपुरी, स्टेशनरी और खिलौनों के स्टॉल लगाए। प्रधानाचार्य सुशील कुमार, मुख्य वक्ता अनुराग मिश्रा और कार्यक्रम अध्यक्ष राहुल शर्मा ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया।कादरचौक। पूर्व माध्यमिक विद्यालय पसेई, प्राथमिक विद्यालय अंतुईया में छात्र-छात्राओं ने खेलकूद, कला और सुलेख प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रभारी प्रधानाध्यापक जमीर अहमद ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया।वजीरगंज। पीएमश्री स्कूल वजीरगंज में बाल दिवस पर केक काटा गया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष ने चाचा नेहरू के बारे में बताया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अनामिका वर्मा, शरद चंद्र, आशा रानी, दिव्या, ललिता, हरीश चंद्र मौजूद रहे।बैगलेस डे पर बच्चों ने दिखाए विज्ञान के मॉडलदहगवां। उच्च प्राथमिक विद्यालय अफजलपुर बुधैती में बैगलेस डे के तहत बाल मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने विज्ञान के मॉडल दिखाए। मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। संवादबच्चों ने लगाए खाने-पीने के स्टॉलजगत। संविलियन विद्यालय जगत में बच्चों ने ब्रेड पकौड़ा, चाय, टिक्की, पानी बताशे, भेलपुरी और झालमूड़ी के स्टॉल लगाए। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने खरीदारी कर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक मुकेश सारस्वत, मोहम्मद इमरान आलम, अनुराग कुमार यादव, ज्योति आदि मौजूद रही।बिसौली। संविलियन विद्यालय गंधरोली में विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेला लगा। कंपोजिट विद्यालय हर्रायपुर में बच्चों ने पकौड़ी, खिलौने और पुस्तकालय सहित विभिन्न स्टॉल लगाए। वहीं सिद्ध बाबा इंटर कॉलेज शरह बरौलिया में जनगणना 2027 के प्रति जागरूकता के लिए रंगोली, चित्रकला, निबंध और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। संवादखेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ बच्चों ने मनाया बाल दिवसबिल्सी। विकास खंड अंबियापुर के प्राथमिक विद्यालय घंघोसी में शनिवार को बाल दिवस पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए बाल दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रधानाध्यापक ब्रजभान सिंह, सहायक अध्यापक मालती सिंह, अजय प्रकाश गोयल और शिक्षामित्र मोहर सिंह मौजूद रहे। वहीं, उच्च प्राथमिक विद्यालय पिंडौल में प्रधानाध्यापक सौरभ श्रीवास्तव ने बच्चों को बाल दिवस के महत्व और उसके इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संवादभूदेवी कॉलेज में बच्चों को बांटे बिस्किटबिल्सी। भूदेवी वार्ष्णेय इंटर कॉलेज में शनिवार को शिक्षकों ने चाचा नेहरू के जीवन और उनके विचारों पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि बच्चे देश का उज्ज्वल भविष्य हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा, संस्कार और उचित मार्गदर्शन देना सभी का दायित्व है। सभी छात्र-छात्राओं को बिस्किट वितरित किए गए। इस मौके पर सीनियर इंचार्ज प्रदीप कुमार सक्सेना, जूनियर इंचार्ज राजेंद्र कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद