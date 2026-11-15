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Budaun News: श्रद्धालुओं को गंगा पार कराने पर भिड़े नाविक, एक का सिर फूटा

Sun, 15 Nov 2026 01:33 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:33 AM IST
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Boatmen clash over ferrying pilgrims across the Ganges; one sustains a head injury
घायल नाविक बबलू। - फोटो : udhampur news
उझानी। कछला घाट पर श्रद्धालुओं को गंगा पार कराते समय नाविक आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के नाविकों ने दूसरे की नाव से श्रद्धालुओं को जबरन उतारने की कोशिश की। विरोध करने पर डंडा मारकर नाविक युवक का सिर फोड़ दिया गया। हंगामे के बाद आरोपी नाविक मौके से भाग निकले।
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घटना शनिवार अपराह्न करीब एक बजे की है। कछला के वार्ड नंबर- तीन निवासी बबलू (19) पुत्र मेवाराम भी घाट पर अपनी नाव चलाते हैं। घायल बबलू ने पुलिस को बताया कि उनकी नाव में पांच-छह श्रद्धालु गंगा पार जाने के लिए सवार हुए। वह नाव लेकर बढ़ा, तभी पंखिया नगला इलाके के नाविक आ गए।
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आरोपी नाविकों ने यह कहते हुए श्रद्धालुओं को उतारना शुरू कर दिया कि घाट पर पहले से उनकी नाव खड़ी हैं। इसी बात पर कहासुनी बढ़ी तो आरोपी नाविकों ने बबलू को पीट दिया। आरोपियों में एक नाविक ने बबलू के सिर में डंडा मार दिया। बबलू के घायल होने की सूचना के बाद उनके परिचित नाविक भी मौके पर पहुंच गए, तब तक आरोपी भाग चुके थे।
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घायल बबलू को लेकर परिवार के लोग कछला पुलिस चौकी पर पहुंचे और पुलिस कर्मियों को आरोपियों के नाम-पते भी बता दिए। पुलिस ने बबलू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजकर उनका प्राथमिक उपचार भी कराया। बता दें कि श्रद्धालुओं को नाव में बैठाने को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुके हैं। दो साल पहले फिरोजाबाद जिले के श्रद्धालुओं से भी मारपीट की गई थी।

सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि कहासुनी में एक नाविक को पीटने की जानकारी पुलिस को मिली थी। घायल नाविक का मेडिकल कराया गया है। पुलिस को तहरीर नहीं मिली है। शिकायत पर आरोपियों को तलाश किया जा रहा है।
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