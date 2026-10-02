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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Interviews held for the posts of Calculation Major and Calculation Clerk.

Budaun News: गणना मेजर और गणना मुंशी के पदों पर हुए इंटरव्यू

Fri, 02 Oct 2026 01:47 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:47 AM IST
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Interviews held for the posts of Calculation Major and Calculation Clerk.
बदायूं। पुलिस लाइन में गणना मेजर और गणना मुंशी के पदों पर नियुक्ति के लिए बृहस्पतिवार को चयन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए गए। इन पदों के लिए पुलिसकर्मियों से आवेदन मांगे गए थे। करीब 100 आवेदन प्राप्त हुए थे।
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आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयन समिति ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। एसएसपी अंकिता शर्मा के नेतृत्व में चयन समिति के सदस्यों ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया और उनकी योग्यता समेत पद की जिम्मेदारियों से संबंधित जानकारी का आकलन किया। एसएसपी ने बताया कि इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। संवाद
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