Budaun News: वनकोटा में खंभे से विद्युत तार टूटकर बुआ-भतीजे पर गिरा, दोनों झुलसे

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वनकोटा निवासी भूपेंद्र का चार साल का बेटा संतोष अपनी 14 वर्षीय बुआ नीलम पुत्री मनोहर के साथ दुकान से राखी और घरेलू सामान खरीदने जा रहा था। रास्ते में खंभे से टूटकर विद्युत तार उनके ऊपर गिर गया था। फिलहाल, दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। इधर, वनकोटा के अधिवक्ता योगेश शर्मा ने बताया कि तीन साल पहले गांव में विद्युत निगम ने खंभे लगाए थे, लेकिन विद्युत लाइन नहीं खींची। इसके बाद ग्रामीणों ने करीब छह हजार रुपये देकर विद्युत निगम से लाइन खिंचवाई।आरोप है कि जेई व लाइनमैन ने जर्जर तारों से लाइन खींच दी। अधिकारियों ने तारों को बदलवाने की सुध नहीं ली। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को तार टूटकर बच्चों के ऊपर गिरने की सूचना विद्युत निगम के अधिकारियों को दी, लेकिन दिनभर जेई और लाइनमैन ने गांव आने की सुध नहीं ली। लाइनमैन पर फोन पर धमकाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि शाम के समय विद्युत टीम आई और करीब 40 मीटर जर्जर तार बदल दिया, जबकि पूरे गांव में जर्जर तारों की लाइन है।बंदरों के कूदने की वजह से शाॅर्ट सर्किट की वजह से तार टूट गया था। इसमें दो बच्चे झुलसने की सूचना मिली थी। जेई ने पहुंचकर जर्जर तार को बदलवा दिया है। वहीं जेई को गांव में लाइन चेक करने निर्देश दे दिए, अगर कहीं खराबी मिलती है तो और तार बदलवाया जाएगा।- नागेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता, बिल्सी