फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   House lock broken; jewellery and cash worth lakhs stolen; case registered.

Budaun News: घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवर और नकदी चोरी, केस दर्ज

Tue, 20 Oct 2026 11:56 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
House lock broken; jewellery and cash worth lakhs stolen; case registered.
सिलहरी। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की कांशीराम नगर कॉलोनी, खेड़ा नवादा में घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि घटना की शिकायत पुलिस से करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराने और निष्पक्ष विवेचना की मांग की है।
विज्ञापन

न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र के अनुसार, पीड़ित 19 जून को परिवार के साथ रिश्तेदारी में गया था। इसी दौरान कॉलोनी निवासी लव, राज, लकी और नानू ने उसके घर का ताला तोड़ दिया और अंदर रखी अलमारी से नकदी व जेवर चुरा ले गए। चोरी गए सामान में सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी, कानों के आभूषण और अन्य सोने-चांदी के जेवर शामिल बताए गए हैं। पीड़ित के मुताबिक, घर लौटने पर उसे चोरी की जानकारी हुई।
विज्ञापन

आरोप है कि सुनवाई नहीं होने पर अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed