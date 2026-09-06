बदायूं: भैंस चोरी का आरोपी हिस्ट्रीशीटर मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैरों में लगी गोली, सिपाही भी घायल

बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र में भैंस चोरी के दो मामलों में वांछित चल रहे हिस्ट्रीशीटर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शनिवार देर रात भवानीपुर-बिसौली मार्ग पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की बाइक पर एक शातिर बदमाश भवानीपुर से बिसौली रोड की ओर आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने भवानीपुर जाने वाले रास्ते पर चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान सफेद बाइक आती दिखाई दी। पुलिस ने बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। फायरिंग में सिपाही काले सिंह घायल हो गए। विज्ञापन



पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार शौकीन उर्फ शानू उर्फ शौकत के पैरों में गोली लगी। शौकीन मोहल्ला मुस्तफाबाद इस्लामनगर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, तीन खोखे, एक कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। घायल आरोपी और सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की बाइक पर एक शातिर बदमाश भवानीपुर से बिसौली रोड की ओर आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने भवानीपुर जाने वाले रास्ते पर चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान सफेद बाइक आती दिखाई दी। पुलिस ने बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। फायरिंग में सिपाही काले सिंह घायल हो गए।पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार शौकीन उर्फ शानू उर्फ शौकत के पैरों में गोली लगी। शौकीन मोहल्ला मुस्तफाबाद इस्लामनगर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, तीन खोखे, एक कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। घायल आरोपी और सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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