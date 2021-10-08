Budaun News: हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर पशुशाला पर गिरा, दो भैंसें मरी

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गांव में जर्जर खंभों से होकर गुजर रही ग्यारह हजार की लाइन का तार टूटकर सर्वेश पाली की पशुशाला पर गिर गया। पशुशाला में बंधी करीब डेढ़ लाख रुपये की दो भैंसों की करंट लगने से मौके पर जान चली गई। वहीं, गांव के ही किशन पाल शाक्य साइकिल से खाद लेकर खेत पर जा रहे थे। बिजली का तार उनकी खाद की बोरी पर आ गिरा।गनीमत रही कि उनके ऊपर नहीं गिरा। वह बाल-बाल बच गए। ग्रामीणों का कहना है कि बीच गांव से गुजर रही हाईटेंशन लाइन जर्जर हालत में हैं। विद्युत निगम के अधिकारियों को कई बार बताया गया, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।उधर, विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता द्वितीय नागेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी हुई है। मौके की जांच कराकर आगे की कार्यवाही की जाएगी।