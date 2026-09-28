बदायूं: अभिगांव में गोवंश की मौत के मामले में केयर टेकर गिरफ्तार, ब्यौर में संचालक समेत दो पर रिपोर्ट दर्ज

बदायूं जिले में बारिश के दौरान उसावां थाना क्षेत्र के अभिगांव स्थित एनजीओ संचालित गोशाला में 74 गोवंशों की मौत के मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर केयर टेकर दानवीर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, ब्योर की गोशाला में गोवंशों की मौत के मामले में बिनावर पुलिस ने एनजीओ संचालक व केयरटेकर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दोनों मामलों में सरकारी धन के दुरुपयोग और गोवंशों के प्रति क्रूरता करने के आरोप लगाए गए हैं। प्रशासन ने दोनों गोशालाओं में 34 गोवंशों की मौत पुष्टि की है।

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अभिगांव की गोशाला से संवाददाता हरिशंकर मिश्रा की रिपोर्ट, देखें वीडियो







ग्राम पंचायत अधिकारी नोसी परवीन ने थाना उसावां में दी तहरीर में बताया कि गांव की अस्थायी गोशाला का संचालन 1 जनवरी 2026 से शारदा सेवा समिति (एनजीओ) की ओर से किया जा रहा है। संचालक प्रियंक कौशिक और केयरटेकर दानवीर हैं। तहरीर के अनुसार 26 सितंबर को गोशाला में 428 गोवंश मौजूद थे, जिनके रख-रखाव के लिए सरकार की ओर से प्रति गोवंश 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। विज्ञापन



इस हिसाब से प्रतिदिन 21,400 रुपये और प्रति माह 6,42,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। आरोप है कि संचालकों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया और क्षमता से अधिक गोवंश रखकर उनकी उचित देखभाल नहीं की। बारिश से बचाव के कोई प्रबंध नहीं किए गए। 27 सितंबर को लगातार बारिश और चारा-पानी न मिलने से 20 गोवंशों की मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गोवंश के प्रति क्रूरता और सरकारी धन के गबन की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। मामले की जांच एसआई सुनील कुमार चौधरी को सौंपी गई है। ग्राम पंचायत अधिकारी नोसी परवीन ने थाना उसावां में दी तहरीर में बताया कि गांव की अस्थायी गोशाला का संचालन 1 जनवरी 2026 से शारदा सेवा समिति (एनजीओ) की ओर से किया जा रहा है। संचालक प्रियंक कौशिक और केयरटेकर दानवीर हैं। तहरीर के अनुसार 26 सितंबर को गोशाला में 428 गोवंश मौजूद थे, जिनके रख-रखाव के लिए सरकार की ओर से प्रति गोवंश 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है।इस हिसाब से प्रतिदिन 21,400 रुपये और प्रति माह 6,42,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। आरोप है कि संचालकों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया और क्षमता से अधिक गोवंश रखकर उनकी उचित देखभाल नहीं की। बारिश से बचाव के कोई प्रबंध नहीं किए गए। 27 सितंबर को लगातार बारिश और चारा-पानी न मिलने से 20 गोवंशों की मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गोवंश के प्रति क्रूरता और सरकारी धन के गबन की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। मामले की जांच एसआई सुनील कुमार चौधरी को सौंपी गई है।

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