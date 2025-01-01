Budaun News: पहले रोहित पर किए थे ताबड़तोड़ वार, बचाने आने पर रितिक को गोद दिया

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दुकानदारों ने बताया कि एक-एक कर दोनों को चाकू से गोदने पर हमलावर हावी हो गया था। खून से लथपथ रोहित और रितिक काफी देर तक जमीन पर पड़े रहे। इससे उनका खून और बहता रहा। सीने और गर्दन पर वार करने से रोहित की मौके पर मौत होने की बात सामने आई है। दुकानदारों ने बताया कि घटनास्थल के पास में ही बेहटा माधो गांव के कई युवकों ने भी दुकानें लगाई हैं, जबकि आरोपी रईस अहमद और उसका बेटा वारिस उम्र 30 निवासी मोहल्ला मरदान, थाना फरीदपुर, जिला बरेली का रहने वाला है। इनकी खिलौने की दुकान थी। उधर, देर रात डीएम अवनीश राय ने एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ आदि के साथ दातागंज क्षेत्र में गश्त की।एसओजी सहित चार टीमें आरोपी की तलाश में जुटींएसएसपी ने बताया कि मौके से भागे आरोपी वारिस की तलाश में एसओजी सहित चार टीमें गठित की गई हैं। चारों टीमें फरीदपुर सहित कई जगहों पर तलाश करने रवाना हो गई हैं। आरोपी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि वारदात में तहरीर लेकर आरोपी रईस व उसके बेटे वारिस के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया जा रहा है।मेले में नाममात्र की तैनात थी पुलिस31 अक्तूबर को रामलीला की कमेटी ने रामलीला मेले का शुभारंभ किया था। मेले में करीब 125 दुकानें हैं। दो नवंबर को रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह पर मेले में आकर अभद्रता करने और ढाई लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से लिखित शिकायत की थी। इसकी एसपी सिटी जांच कर रहे हैं। विवाद के बाद रामलीला मेले में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पर ज्यादा फोकस नहीं किया, जबकि पहले 15 से 20 पुलिस कर्मी नजर आते थे। आरोप है कि विवाद की वजह से दातागंज पुलिस ने मेला में सुरक्षा व्यवस्था ढीली कर दी थी। दुकानदारों का कहना था कि पुलिस सक्रिय रहती तो शायद इस तरह की वारदात होने की संभावना कम थी।रामलीला मेले में पांच दिन में दो बार हो चुकी थी मारपीटरामलीला मेला में पांच दिन में दो बार मारपीट हो चुकी थी। मीना बाजार में आए दिन झगड़े हो रहे थे, कई बार शिकायतें भी अधिकारियों तक पहुंची लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।आयोजकों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी पुलिस की शिकायतदातागंज के रामलीला मेले में आयोजकों और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद आयोजकों ने मेला का आयोजन करने से मना कर दिया था। आयोजकों की सक्रियता भी मेले में कम थी। आयोजकों ने पुलिस की ओर से की गई अभद्रता की शिकायत एसएसपी से करने के साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की थी।घायल के पास मौके पर खड़ा पुलिसकर्मी बोला- कहां ले जाएं, हम बाहर से हैंमीना बाजार में घटनास्थल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खून से लथपथ रितिक मौके पर पड़ा है, कुछ दुकानदार और एक पुलिस कर्मी नजर आ रहा है। इसी दौरान एक दुकानदार घायल को इलाज के लिए ले जाने के लिए पास खड़े पुलिसकर्मी से कह रहा है। इस पर पुलिसकर्मी वीडियो में कहते सुनाई दे रहा है कि हम कहां ले जाएं, भैया हम बाहर के हैं।एसएसपी ने घटनास्थल पर इंस्पेक्टर को फटकाराघटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची एसएसपी ने इंस्पेक्टर को फटकार लगाई। दातागंज में रामलीला के दौरान कई विवाद सामने आ चुके हैं। इस पर इंस्पेक्टर रडार पर है। अब यह वारदात हो गई।