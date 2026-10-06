बदायूं: जोताई के दौरान रोटावेटर से कटकर किसान की मौत, परिवार में मचा कोहराम
बदायूं के जरीफनगर थाना क्षेत्र के भीमपुर दोस्तपुर गांव में सोमवार रात खेत जोतते समय रोटावेटर की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। वह ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठा था, संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया।
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बदायूं के जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव भीमपुर दोस्तपुर में सोमवार रात खेत की जोताई कराने गए युवक की रोटावेटर की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब युवक ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया और रोटावेटर की चपेट में आ गया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर को खेत में छोड़कर जुनावई थाने पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र के गांव मिठनपुर निवासी छत्रपाल (35 वर्ष) क्षेत्र में बटाई पर खेती करता था। सोमवार रात करीब नौ बजे वह भीमपुर दोस्तपुर स्थित अपने खेत की जोताई कराने के लिए ट्रैक्टर के साथ गया था। वह ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठा था। खेत में पहुंचने के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया। इसी दौरान वह ट्रैक्टर के पिछले पहिये के नीचे आने के बाद पीछे लगे रोटावेटर की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से कट जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक घबरा गया और ट्रैक्टर को खेत में ही छोड़कर जुनावई थाने पहुंचा। उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी। जुनावई पुलिस की सूचना पर जरीफनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बदायूं भेज दिया।
परिवार में इकलौता कमाने वाला था छत्रपाल
छत्रपाल की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। उसके चार बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे और दो बेटियां हैं। परिजनों के मुताबिक वह परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसकी मौत से पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।