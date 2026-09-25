Budaun News: चालक को आई झपकी, ट्रक बैरियर में भिड़ा, हेल्पर घायल

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बताया गया कि ट्रक दिल्ली से चावल लेकर गंगा एक्सप्रेस-वे के रास्ते नेपाल जा रहा था। रैंप नंबर 168 के पास पहुंचते ही चालक अकील अहमद (30) निवासी औरंगाबाद, थाना मैगलगंज, जिला लखीमपुर खीरी को अचानक झपकी लग गई। इससे ट्रक दूसरी साइड पर चला गया और नाला पार करते हुए साइड बैरियर से टकरा गया।ट्रक में मौजूद हेल्पर लक्ष्मीकांत (25) निवासी सिंधौली, जिला शाहजहांपुर को मामूली चोटें आईं हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हेल्पर को सीएचसी वजीरगंज भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार दिया।सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घायल हेल्पर को तत्काल सीएचसी वजीरगंज पहुंचाया गया। हादसा चालक को झपकी आने से हुआ।