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समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एवं सचिवों को निर्वाचक नामावलियां उपलब्ध कराई जाएंगी। अपराह्न 12ः30 बजे कलक्ट्रेट सभागार में बैठक होगी। सभी संबंधित पदाधिकारियों से बैठक में समय से प्रतिभाग करने की अपील की है। संवाद

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बदायूं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत मंगलवार को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा।