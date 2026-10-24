Budaun News: गोशालाओं में लापरवाही पर डिप्टी सीएम हुए सख्त, निलंबित दो बीडीओ की शुरू होगी जांच

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जांच में म्याऊं विकास खंड के बीडीओ राकेश कुमार निराला को अभिगांव गोशाला में 20 गोवंश की मृत्यु के मामले में प्रथमदृष्टया जिम्मेदार पाया गया है। गोशाला की निर्धारित क्षमता 100 गोवंश होने के बावजूद वहां 428 गोवंश संरक्षित पाए गए। जिले में पूर्व से बारिश के रेड अलर्ट जारी होने के बावजूद अस्थायी व्यवस्था एवं अतिरिक्त शेड का इंतजाम नहीं कराने को गंभीर लापरवाही माना है।प्रकरण में अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करते हुए संयुक्त विकास आयुक्त, बरेली मंडल को जांच अधिकारी नामित किया है। इसी तरह सालारपुर विकास खंड के बीडीओ नितिन कुमार के विरुद्ध गोशाला में 14 गोवंश की मृत्यु एवं लापरवाही के मामले में अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया है।डिप्टी सीएम ने ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव को सभी गोशालाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जहां भी अव्यवस्था, अनियमितता, संसाधनों की कमी अथवा गोवंश की देखभाल में लापरवाही सामने आए, वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाए।