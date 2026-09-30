बदायूं: कर्ज से परेशान मजदूर ने फंदे से लटककर दी जान, साहूकारों के समूह से लिए थे दो लाख रुपये

बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में साहूकारों के समूह से कर्ज लेने और चुकता न करने की वजह से परेशान ग्राम हतरा निवासी वीरेंद्र (27) ने घर में फंदे से लटककर जान दे दी। मंगलवार रात ही परिजन पुलिस को बिना सूचना दिए शव अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे। इसी बीच पुलिस पहुंच गई और शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया है।

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वीरेंद्र की मां गंगा देवी ने बताया कि वीरेंद्र पर समूह का दो लाख रुपये कर्जा था। समूह वाले लोग उसे बार-बार घर आकर परेशान कर रहे थे। वह कर्ज अदा करने में असमर्थ थे। उसकी किस्त वसूलने के लिए पिछले चार-पांच दिनों से समूह के कर्मचारी लगातार घर पर आ रहे थे। इस दौरान किस्त को लेकर कई बार कहासुनी भी हुई।बताया गया कि घटना से एक दिन पहले भी समूह के कर्मचारियों से उसकी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में थे। इसी बात से परेशान होकर वीरेंद्र ने घर में छत के कुंडे में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। मां ने बताया कि वीरेंद्र की शादी करीब आठ वर्ष पूर्व थाना कुंवरगांव क्षेत्र के ग्राम मड़िया निवासी रीना से हुई थी। उसके तीन वर्षीय पुत्री माधुरी और दो वर्षीय पुत्र हृदयेश है। वीरेंद्र दो भाइयों में छोटा था। वह गांव में मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण किया करते थे।