Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Cunning woman who stole jewellery from a female passenger's purse in a tempo arrested

Budaun News: टेंपो में महिला के पर्स से जेवर चोरी करने वाली शातिर महिला गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 12:02 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Cunning woman who stole jewellery from a female passenger's purse in a tempo arrested
बदायूं के सिविल लाइंस थाने में चोरी की आरोपी महिला रिजवान पुलिस की गिरफ्त में। स्त्रोत पुलिस
बदायूं। पुलिस लाइन चौराहे पर अगस्त में रक्षाबंधन पर मायके जा रही महिला के पर्स से जेवर चोरी करने की आरोपी महिला को सिविल लाइंस पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला रिजवान के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण और 50 हजार रुपये मिले हैं। पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया है। जहां से उसको जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव जुगपुरा महम्मदगंज निवासी गंगादेवी ने 22 अक्तूबर को सिविल लाइंस थाने में चोरी की तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी कैमरों की मदद से अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला कांशीराम कॉलोनी निवासी महिला रिजवान की पहचान की गई।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को पुलिस ने चोरी की आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक चांदी का कमर बिछुआ, दो चांदी के खंडुए, एक सोने की नथुनी और 50 हजार रुपये बरामद किए हैं। बता दें कि कादरचौक क्षेत्र के गांव जुगपुरा मुहम्मदगंज निवासी गंगादेवी 22 अगस्त को अपने पिता रामवीर शाक्य के साथ रक्षाबंधन पर मायके जा रही थीं। अपराह्न दो बजे के करीब वह पुलिस लाइन चौराहे पर दातागंज जाने वाले टेंपो में बैठ रही थीं। इसी दौरान एक नकाबपोश महिला ने उनके पर्स से सोने की नथुनी, टीका, कुंडल, चांदी का कमर बिछुआ और हाथों के खडुए चुरा लिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

वारदात के बाद आरोपी महिला एक छोटी बच्ची के साथ टेंपो से उतरकर मौके से भाग निकली थी। चोरी की यह घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद से घटना के अनावरण के लिए टीमें लगी हुई थी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरी की आरोपी महिला की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की गई। उसके पास से चोरी किया हुआ सामान भी मिला है। न्यायालय के सामने पेश कर उसको जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed