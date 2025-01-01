Budaun News: टेंपो में महिला के पर्स से जेवर चोरी करने वाली शातिर महिला गिरफ्तार

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कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव जुगपुरा महम्मदगंज निवासी गंगादेवी ने 22 अक्तूबर को सिविल लाइंस थाने में चोरी की तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी कैमरों की मदद से अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला कांशीराम कॉलोनी निवासी महिला रिजवान की पहचान की गई।बृहस्पतिवार को पुलिस ने चोरी की आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक चांदी का कमर बिछुआ, दो चांदी के खंडुए, एक सोने की नथुनी और 50 हजार रुपये बरामद किए हैं। बता दें कि कादरचौक क्षेत्र के गांव जुगपुरा मुहम्मदगंज निवासी गंगादेवी 22 अगस्त को अपने पिता रामवीर शाक्य के साथ रक्षाबंधन पर मायके जा रही थीं। अपराह्न दो बजे के करीब वह पुलिस लाइन चौराहे पर दातागंज जाने वाले टेंपो में बैठ रही थीं। इसी दौरान एक नकाबपोश महिला ने उनके पर्स से सोने की नथुनी, टीका, कुंडल, चांदी का कमर बिछुआ और हाथों के खडुए चुरा लिए।वारदात के बाद आरोपी महिला एक छोटी बच्ची के साथ टेंपो से उतरकर मौके से भाग निकली थी। चोरी की यह घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद से घटना के अनावरण के लिए टीमें लगी हुई थी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरी की आरोपी महिला की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की गई। उसके पास से चोरी किया हुआ सामान भी मिला है। न्यायालय के सामने पेश कर उसको जेल भेज दिया गया है।