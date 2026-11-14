Budaun News: आंगन में गिरे जलते पटाखे का विरोध करने पर दंपती को पीटा

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घटना 11 नवंबर की है। रोशननगर निवासी शीतल पत्नी अंगद ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी भोले दरवाजे के पास पटाखे चला रहा था। आरोप है कि भोले ने पटाखा जलाकर शीतल के घर में फेंक दिया। तेज धमाके के बाद राजू घर से बाहर निकले तो उन्होंने भोले को डांट दिया। आरोप है कि भोले ने अपने परिजनों को बुला लिया।भोले, उसके भाई अभि, पिता राजू, आशा पत्नी भगवान सिंह और विकास पुत्र चरण लाठी-डंडे लेकर आ धमके। आरोपियों में एक के पास लोहे की रॉड थी। उन्होंने अंगद की बेरहमी से पिटाई की। शीतल उन्हें बचाने दौड़ीं तो उनके सिर पर भी रॉड मार दी। लहूलुहान होकर शीतल जमीन पर गिर पड़ीं।आरोप है कि हमलावरों ने करीब पांच महीना पहले अंगद की पिटाई कर पैर की हड्डी तोड़ दी थी। हमलावरों का रिश्तेदार पुलिस में है, सो उनके हौसले बढ़े हुए हैं। शीतल ने बताया कि हमलावरों ने उन्हें और उनके पति को गांव छोड़कर नहीं जाने पर जान से मारने की धमकी दी है। आरोपियों से उन्हें जानमाल का खतरा बना हुआ है।सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि शीतल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल दंपती का मेडिकल भी कराया गया है।