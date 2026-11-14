Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Couple beaten for objecting to a lit firecracker landing in their courtyard

Budaun News: आंगन में गिरे जलते पटाखे का विरोध करने पर दंपती को पीटा

Sat, 14 Nov 2026 01:25 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Couple beaten for objecting to a lit firecracker landing in their courtyard
उझानी। पटाखा जलाकर घर में फेंके जाने का विरोध करने पर पड़ोसी ने दंपती की पिटाई कर दी। पति को बचाने पहुंची महिला के सिर पर लोहे की रॉड मार दी। पुलिस ने महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

घटना 11 नवंबर की है। रोशननगर निवासी शीतल पत्नी अंगद ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी भोले दरवाजे के पास पटाखे चला रहा था। आरोप है कि भोले ने पटाखा जलाकर शीतल के घर में फेंक दिया। तेज धमाके के बाद राजू घर से बाहर निकले तो उन्होंने भोले को डांट दिया। आरोप है कि भोले ने अपने परिजनों को बुला लिया।
विज्ञापन

भोले, उसके भाई अभि, पिता राजू, आशा पत्नी भगवान सिंह और विकास पुत्र चरण लाठी-डंडे लेकर आ धमके। आरोपियों में एक के पास लोहे की रॉड थी। उन्होंने अंगद की बेरहमी से पिटाई की। शीतल उन्हें बचाने दौड़ीं तो उनके सिर पर भी रॉड मार दी। लहूलुहान होकर शीतल जमीन पर गिर पड़ीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोप है कि हमलावरों ने करीब पांच महीना पहले अंगद की पिटाई कर पैर की हड्डी तोड़ दी थी। हमलावरों का रिश्तेदार पुलिस में है, सो उनके हौसले बढ़े हुए हैं। शीतल ने बताया कि हमलावरों ने उन्हें और उनके पति को गांव छोड़कर नहीं जाने पर जान से मारने की धमकी दी है। आरोपियों से उन्हें जानमाल का खतरा बना हुआ है।

सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि शीतल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल दंपती का मेडिकल भी कराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed