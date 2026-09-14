Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
शाेभायात्राः श्री गणेश महोत्सव व श्री गणेश पुराणकथा से पहले श्री गणेश सेवा मंडल की ओर से शहर के ब्राह्म धर्मशाला से शोभायात्रा पूर्वाह्न 11 बजे।
-उसावां के वार्ड पांच के शिव मंदिर व वार्ड नौ के बाबा लक्कड़ दास खाटू श्याम मंदिर पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना से पहले शोभायात्रा दोपहर दो बजे।
-वजीरगंज कस्बा में गणेश चतुर्थी पर शोभायात्रा शाम चार बजे।
प्रतिमा स्थापनाः दहगवां के श्रीराम मंदिर और सुनार गली में गणेश प्रतिमा की स्थापना दोपहर एक बजे।
भंडाराः बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित श्री शिव शक्ति भवन मंदिर में हवन पूजन के बाद भंडारा दोपहर एक बजे।
हवनः बिल्सी के मोहल्ला संख्या चार में स्टेट बैंक के पास स्थित श्री संकट मोचन दरबार में हवन दोपहर तीन बजे।
विज्ञापन
-उसावां के वार्ड पांच के शिव मंदिर व वार्ड नौ के बाबा लक्कड़ दास खाटू श्याम मंदिर पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना से पहले शोभायात्रा दोपहर दो बजे।
-वजीरगंज कस्बा में गणेश चतुर्थी पर शोभायात्रा शाम चार बजे।
प्रतिमा स्थापनाः दहगवां के श्रीराम मंदिर और सुनार गली में गणेश प्रतिमा की स्थापना दोपहर एक बजे।
भंडाराः बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित श्री शिव शक्ति भवन मंदिर में हवन पूजन के बाद भंडारा दोपहर एक बजे।
हवनः बिल्सी के मोहल्ला संख्या चार में स्टेट बैंक के पास स्थित श्री संकट मोचन दरबार में हवन दोपहर तीन बजे।