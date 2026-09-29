Budaun News: सिटी में आज

विज्ञापन

आंगन उत्सव : ब्लॉक अंबियापुर परिसर में स्वास्थ्य विभाग एवं आईसीडीएस विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के दौरान हेल्दी बेबी शो एवं आंगन मेला उत्सव पूर्वाह्न 11 बजे से।सम्मान समारोह : डायट ऑडिटोरियम में उमंग एक कार्यक्रम पहचान के तहत जनपद स्तरीय सम्मान समारोह दोपहर 12 बजे से।शिव महापुराण कथा : शिव शक्ति फार्म हाउस नखासा बाजार करनपुर में शिव महापुराण अपराह्न दो बजे से।श्रीरामकथा : बिल्सी के कछला रोड स्थित श्री माहेश्वरी धर्मशाला में श्रीराम-कृष्ण समिति की ओर से श्रीरामकथा का आयोजन शाम तीन बजे से।महाकाल का शृंगार : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित शिव शक्ति भवन मंदिर एवं कुटी मंदिर में भक्तों की ओर से महाकाल का शृंगार शाम छह बजे से।