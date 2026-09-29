Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:41 AM IST
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हनुमान चालीसा : बिल्सी के मोहल्ला संख्या चार स्थित श्रीसंकट मोचन दरबार एवं तहसील रोड स्थित बालाजी भक्ति धाम पर हनुमान जी का शृंगार कर चालीसा का पाठ सुबह आठ बजे से।
आंगन उत्सव : ब्लॉक अंबियापुर परिसर में स्वास्थ्य विभाग एवं आईसीडीएस विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के दौरान हेल्दी बेबी शो एवं आंगन मेला उत्सव पूर्वाह्न 11 बजे से।
सम्मान समारोह : डायट ऑडिटोरियम में उमंग एक कार्यक्रम पहचान के तहत जनपद स्तरीय सम्मान समारोह दोपहर 12 बजे से।
शिव महापुराण कथा : शिव शक्ति फार्म हाउस नखासा बाजार करनपुर में शिव महापुराण अपराह्न दो बजे से।
श्रीरामकथा : बिल्सी के कछला रोड स्थित श्री माहेश्वरी धर्मशाला में श्रीराम-कृष्ण समिति की ओर से श्रीरामकथा का आयोजन शाम तीन बजे से।
महाकाल का शृंगार : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित शिव शक्ति भवन मंदिर एवं कुटी मंदिर में भक्तों की ओर से महाकाल का शृंगार शाम छह बजे से।
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आंगन उत्सव : ब्लॉक अंबियापुर परिसर में स्वास्थ्य विभाग एवं आईसीडीएस विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के दौरान हेल्दी बेबी शो एवं आंगन मेला उत्सव पूर्वाह्न 11 बजे से।
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सम्मान समारोह : डायट ऑडिटोरियम में उमंग एक कार्यक्रम पहचान के तहत जनपद स्तरीय सम्मान समारोह दोपहर 12 बजे से।
शिव महापुराण कथा : शिव शक्ति फार्म हाउस नखासा बाजार करनपुर में शिव महापुराण अपराह्न दो बजे से।
श्रीरामकथा : बिल्सी के कछला रोड स्थित श्री माहेश्वरी धर्मशाला में श्रीराम-कृष्ण समिति की ओर से श्रीरामकथा का आयोजन शाम तीन बजे से।
महाकाल का शृंगार : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित शिव शक्ति भवन मंदिर एवं कुटी मंदिर में भक्तों की ओर से महाकाल का शृंगार शाम छह बजे से।